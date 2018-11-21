Владимир Алекно о поражении «Зенита-Казани»: Наши глупые ошибки не позволили нам победить

(Казань, 2 мая, «Татар-информ», Артур Шипилов). Главный тренер казанского волейбольного клуба «Зенит» Владимир Алекно прокомментировал поражение кемеровскому «Кузбассу» со счетом 0:3.

«„Кузбасс“ сегодня был сильнее, он переиграл нас во всем. Ни у кого ничего не получилось, хотя глупая ошибка в первой партии не позволила сделать счет 24:21, глупая ошибка во второй партии. Но из этого состоит волейбол», — рассказал после матча Алекно журналистам.

Следующая игра финальной серии состоится уже завтра в Центре волейбола в 17:30.

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