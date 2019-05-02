Татар-информ

2 мая 2019, 20:11

Спорт

Казанский «Зенит» начал финальную серию, проиграв кемеровскому «Кузбассу»

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Спорт

Казанский «Зенит» начал финальную серию, проиграв кемеровскому «Кузбассу»

Фото: Артур Шипилов

Второй матч серии до трех побед пройдет завтра в Казани.

(Казань, 2 мая, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). В первом финальном матче чемпионата России казанский «Зенит» на своей площадке сенсационно проиграл кемеровскому «Кузбассу» со счетом 0:3. Второй матч серии до трех побед пройдет завтра в Казани.

Для самого сильного европейского клуба «Зенита», 10-кратного чемпиона России, это уже десятый российский финал, а для «Кузбасса» — первый. Нельзя не признать это большим достижением для кемеровчан, обеспечивших таким образом себе участие в Лиге чемпионов.

Добавим, что «Кузбасс» тренирует новый главный тренер сборной России финн Туомас Саммелвуо, а «Зенит» — Владимир Алекно, под руководством которого в 2012 году в Лондоне наша сборная стала олимпийским чемпионом. Интересная тренерская дуэль.

Финальная серия представляется непростой для «Зенита» — сибиряки не просто так вышли в плей-офф со второго места, проиграв всего 4 раза в регулярном турнире, в том числе два раза казанцам. «Кузбасс» очень ровно проводит сезон. Вот и в плей-офф он с одинаковым счетом 2-0 убрал с дороги сначала столичное «Динамо», а в полуфинале питерский «Зенит».

Отдельно выделим в рядах кемеровчан воспитанника казанского волейбола Виктора Полетаева, который сделал 8 эйсов во втором полуфинальном матче. «Зенит-Казань» и «Кузбасс» однажды уже встречались в финале — в Кубке России-2017, в пяти партиях победили казанцы. И в нынешнем сезоне в полуфинале Кубка России выиграл «Зенит» (3:1).

Хозяева выставили на первый финальный матч оптимальный состав: Мэтью Андерсон, Артем Вольвич, Эрвин Нгапет, Александр Бутько, Алексей Самойленко, Максим Михайлов и либеро Алексей Вербов. Поддержать хозяев пришел Председатель Госсовета РТ, президент Федерации волейбола республики Фарид Мухаметшин.

Как и следовало ожидать, первая же партия прошла в упорной борьбе, 7:7. Казанцы не подали три подачи и впереди уже гости, 8:9. Блокируют Нгапета и счет уже 13:15. С большим трудом казанцы выровняли игру, 18:18. Очень вовремя первый эйс в матче заработал Андерсон, 20:18. Но второй раз сибиряки закрыли Нгапета, 20:20. Привычный выход на подачу Андрея Сурмачевского в «Зените», и второй хозяйский эйс, 22:20. Но и гости впервые заработали очко на подаче усилиями Антона Карпухова, 23:23. Очень эффектная концовка. И в концовке удача улыбнулась сибирякам, 25:27.

Дебют второго сета за гостями, 1:4. Пока не заработал эйс Михайлов, 7:7. Атака Нгапета, 10:8. На подачах Нгапет, и он успел заработать эйс, казанцы уходят вперед, 13:8. В ответ «Кузбасс» набирает три очка кряду, 13:11, 15:15. Случайно в финал не выходят. Вновь нервная концовка, 19:19. «Кузбасс» здорово атакует, 19:22. Словом, и вторая партия осталась за гостями, и признаем, заслуженно, 21:25.

И третью партию гости начинает очень уверенно, 3:6 — блок на Михайлове. Казанцы заметно нервничают, кто ожидал, что финал начнется так. «Кузбассс» ведет игру, 6:9. После двух подряд эйсов Полетаева счет стал 7:12. Алекно делает непривычные замены, выпустив на площадку своего сына Лорана и Никиту Алексеева вместо Михайлова и Бутько. Эйс от Алексеева — 11:14, его же атака — 14:15, замена оправдана. Но догнать «Кузбасс» никак не получается, 17:19. Наконец на блоке «Зенит» восстанавливает статус-кво, 20:19. Проигрывать на своей площадке 0:3 такой команде как «Зенит», мягко говоря, не солидно. На подачах «кризисного» доигровщика Сурмачевского казанцы делают рывок, 21:19. Ответ «Кузбасса», 21:22. Вернулись на площадку Михайлов и Бутько, но это не помогло, гости сенсационно выиграли в трех партиях на площадке самого именитого клуба Старого Света. Решающим стало превосходство гостей в атаке.

Счет в финальной серии до трех побед стал 0-1. Завтра команды вновь встретятся в Казани.

«Зенит» (Казань) — «Кузбасс» (Кемерово) — 0:3 (25: 27, 21:25, 22:25). Самые результатиные: «Зенит» — Нгапет (11), Михайлов (11), Андерсон (10); «Кузбасс» — Кобзарь (15), Пашицкий (15), Карпухов (13), Полетаев (11).

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