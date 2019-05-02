Минпросвещения РФ расширит перечень олимпиад и конкурсов на получение президентских грантов

(Казань, 2 мая, «Татар-информ»). Перечень олимпиад, интеллектуальных и творческих конкурсов, победители которых могут претендовать на получение президентских грантов, будет расширен, сообщает пресс-служба Минобра РТ со ссылкой на «Российскую газету».

Министерство просвещения РФ опубликовало соответствующий документ для общественного обсуждения. В перечень, в том числе, добавится 55 новых мероприятий. Среди них: олимпиада по английскому языку для школьников «Навыки XXI века», которую проводит МГПУ; олимпиада школьников «Шаг в будущее» по профилю «Инженерное дело», которую проводит МГТУ им. Баумана; ежегодный всероссийский конкурс молодых музыкантов «Созвездие», который проводит Образовательный Фонд «Талант и успех».

Всего в списке 279 мероприятий, по результатам которых будет формироваться список призеров и победителей, талантливых ребят, которые могут претендовать на получение президентских грантов.

«Получателями гранта Президента России в размере 20 тыс. рублей ежемесячно на протяжении всего обучения в вузе или колледже ежегодно становятся 1200 студентов», — говорится в сообщении на сайте Минпросвещения РФ.

Подробнее о том, как можно попасть в программу президентских грантов, на сайте: https://грантыпрезидента.рф

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