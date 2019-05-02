Ученые КФУ выведут «формулу успеха» на основе данных в соцсетях

(Казань, 2 мая, «Татар-информ»). Представители двух институтов КФУ — Института психологии и образования и Института вычислительной математики и информационных технологий — создадут модель личностной успешности, сообщает пресс-служба вуза.

Представители ИВМиИТ КФУ создадут и обучат искусственную нейронную сеть, которая проанализирует данные миллионов пользователей популярной соцсети. На основе этих данных психологи университета разработают теоретико-прикладную модель прогнозирования жизненной активности личности в ее образовательной и профессиональной деятельности.

«Модель, которая нами будет создана, позволит с вероятностью приблизительно 70 — 80% определять, насколько человек будет успешным в будущем», — рассказал ответственный исполнитель проекта, доцент кафедры психологии личности ИПО Павел Устин.

По его словам, одна из основных задач, которую предстоит решить участникам проекта, — определить, как соотносятся «я виртуальное» и «я реальное», то есть найти взаимосвязь между метрическими маркерами (показателями соцсетей) и познавательными характеристиками личности, такими, как внимание, интеллект, творчество.

«Мы научим созданную нами искусственную нейронную сеть распознавать людей с определенными склонностями к обучению», — отметил другой основной исполнитель проекта, заведующий кафедрой технологий программирования ИВМиИТ КФУ Галим Вахитов.

В процессе работы над проектом ученые обещают вывести своего рода формулу успеха, которая «поможет приблизиться к пониманию такого сложного, многомерного феномена, как человеческое поведение в реальном мире, и научиться его корректировать».

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