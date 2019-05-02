Михаил Скипский: «Что? Где? Когда?» — это хорошая история про актуализацию знаний

(Казань, 2 мая, «Татар-информ», Александра Давыдова). В Казани стартовал XIX чемпионат России по интеллектуальным играм «Что? Где? Когда?» и «Брэйн-ринг» для школьников. Корреспондент ИА «Татар-информ» побывал на соревнованиях, пообщался с участниками и организаторами соревнований, а также попытался ответить на вопросы вместе с игроками.

Чемпионат России по интеллектуальным играм проходит в столице Татарстана с 1 по 4 мая. В нем принимают участие 550 школьников из 26 регионов России.

«Сам чемпионат представляет собой состязание 75 школьных команд в двух дисциплинах „Что? Где? Когда?“ и „Брейн-ринг“. В ЧГК мы сыграем 7 туров по 12 вопросов в течение 2 дней. Также будет отдельный турнир по „Брейн-рингу“, в нем сложная схема: сначала групповой этап, а дальше игры плей-офф до победы. Ребята соревнуются в двух возрастных категориях: 9-е классы — это „младшие школьники“, их у нас 30 команд. 10-11-е классы — „старшие школьники“ — 45 команд», — рассказал корреспонденту агентства председатель оргкомитета, член элитарного клуба игры «Что? Где? Когда?», обладатель двух хрустальных сов Михаил Скипский.

Он также добавил, что всего ребятам придется ответить на 82 вопроса. Система оценки простая — кто даст больше правильных ответов, тот и будет считаться победителем чемпионата.

«Вопросы для младших школьников чуть полегче, чем у старших, с точки зрения знаний, а с технической — они даже, наверное, сложнее. Опыт отсутствия у детей большой эрудиции компенсируется сложной техникой игры, умением применять разные приемы, алгоритмы. Все эти вопросы требуют умения работы с текстом, что детям как раз и пригодится в жизни — умение прочитать газетную статью или послушать новости и сделать какое-то умозаключение», — прокомментировал Скипский.

По словам знатока, победители и призеры чемпионата получат медали, кубки и грамоты. Обладателям «золота» также вручат ноутбуки. «Первые три места чемпионата России попадают на школьный чемпионат Европы по ЧГК. Там будут соревноваться украинские, белорусские школьники, прибалты, команды Закавказья. Он пройдет в Гомеле после майских праздников», — заключил собеседник агентства.

Площадка соревнований расположилась в большом зале Kazan Expo. Перед началом игры ребята сидели в обнимку со своими игрушечными талисманами, проводили мини-тренировки и, как мантру, повторяли приободряющие девизы.

Ислам Гайсин из Долгопрудного рассказал, что команда готовилась к чемпионату очень усердно — школьники разбирали вопросы, которые разыгрывались на соревнованиях в минувшие годы. «От чемпионата мы ждем классных вопросов, новых друзей — с некоторыми ребятами мы уже познакомились. Какие еще ожидания? Выиграть турнир!» — поделился молодой человек амбициозными планами.

Денис Мишкин из Ижевска отметил, что в первую очередь ребята хотят получить удовольствие от игры. «Мы приехали, чтобы получить удовольствие и, возможно, занять какие-то места. На чемпионат Европы нам тоже, конечно, хочется. Мы серьезно готовились, собирались несколько раз в неделю и играли вопросы прошлых турниров. Сегодня здесь собрались люди со всей страны, будет сложно, я в этом уверен. Но мы обязательно покажем себя», — подчеркнул капитан ижевской команды.

Ребята соревновались не только в знаниях и логике, но и в оригинальности — участники придумывали яркие интересные названия для своих команд, а также украшали форму различными принтами и фразами. За звания сильнейших соревновались и «Очки Егора Летова», и «Дикие гидры», и «Крепкий Олежек», а также «Кротокомбайн», «Греча с напалмом» и многие другие.

Молодой человек в футболке с надписью «Я мог бы не тратить свой отпуск на ЧГК, но зачем?», тренер команды с вопросительным названием «Зачем?» Андрей Рыжов поделился, что периодически ездит с командой на турниры и во время своих законных выходных. Он сам со школьного возраста играет в «Что? Где? Когда?», а сейчас занялся еще и тренерской деятельностью. По мнению Андрея, добиться высоких результатов в игре можно благодаря опыту.

«В игре важны и знания, и логика — где-то 50/50. Но добиться высоких результатов без опыта очень сложно, я считаю, что это одно из самых главных условий», — заверил он корреспондента.

Гостями чемпионата стали также и официальные лица: министр по делам молодежи РТ Дамир Фаттахов, знатоки Кирилл Кобелев и Антон Панкратов.

«Мы с удовольствием в этом году впервые — и это для нас большая честь и ответственность — принимаем чемпионат по игре „Что? Где? Когда?“. Мы очень рады, что почти из 40 регионов нашей большой страны более 500 талантливых, самых умных и самых эрудированных ребят приехали к нам в Казань.Татарстан делает все, чтобы молодые люди в нашей республике могли найти себя, могли самореализоваться», — отметил Фаттахов. Он также пожелал удачи ребятам от лица Президента Татарстана Рустама Минниханова и пригласил школьников после окончания учебных заведений поступать в казанские вузы.

Для гостей и участников соревнований также выступили творческие коллективы Казани с песнями и танцами. После окончания торжественной церемонии открытия стартовала самая напряженная часть — первый тур чемпионата. Для многих вопросы показались сложными, но некоторые команды были готовы на все 100% и громко радовались каждому правильному ответу. Тренеры в ожидании ребят времени зря не теряли и тоже, разбившись на команды, отвечали на вопросы.

«Самому Умке» Александру Пономареву из Перми вопросы показались непростыми. «Очень сложные вопросы, мы к таким просто не готовы были. У нас все намного проще в городе, мы просто раздавлены этим. Мы, тренеры, конечно справляемся, но для ребят это тяжело. Но мы выдержим, воспрянем духом, догоним и перегоним всех!» — поддержал тренер свою команду.

Впереди ребятам предстоят еще два напряженных соревновательных дня. Победителя и призеров XIX чемпионата России по интеллектуальным играм «Что? Где? Когда?» и «Брэйн-ринг» для школьников определят 4 мая.

«ЧГК — это очень хорошая история про актуализацию знаний. На чемпионате много одаренных детей, но бывает так, что одаренность компенсируется отставанием в каких-то других вещах, например — в социальных коммуникациях. Здесь эта их, может быть, не коммуникативность, неуклюжесть, она совершенно не важна. Тебя ценят за другое. Всегда приятно, когда твои знания неожиданно пригождаются. Это очень редко бывает сейчас в нашей жизни», — заключил председатель оргкомитета Михаил Скипский.

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