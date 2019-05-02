Татарстанцы обращались в МФЦ для бизнеса по вопросам участия в закупках и тренингах

(Казань, 2 мая, «Татар-информ»). Более 2 тыс. уникальных обращений представителей малого и среднего предпринимательства поступило в Многофункциональный центр для бизнеса по итогам первого квартала 2019 года, сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

Самыми популярными услугами по обращениям предпринимателей стали: услуга по предоставлению информации об организации участия в закупках, запрос на предоставление информации об объемах и номенклатуре закупок конкретных и отдельных заказчиков, запрос о формах и условиях финансовой поддержки предпринимателей.

«Также предприниматели интересовались информацией о тренингах по программам обучения и услугами по регистрации на Портале Бизнес-навигатора МСП», — говорится в сообщении.

Всего с начала года принято более 3,5 тыс. обращений предпринимателей, в том числе были обращения за регистрацией со стороны самозанятых.

МФЦ для бизнеса оказывает более ста государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна». Чтобы получить услугу, необходимо быть субъектом МСП, а также предоставить ИНН и паспорт сотруднику МФЦ. Срок оказания услуги — не более трех рабочих дней.

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