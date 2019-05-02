В Казани сотрудники МЧС вышли в парки, чтобы проверить соблюдается ли особый противопожарный режим

(Казань, 2 мая, «Татар-информ», Елена Саляхова). Сегодня в Приволжском районе Казани сотрудники Государственного пожарного надзора вышли в парки, чтобы проверить соблюдается ли особый противопожарный режим.

Место для профилактического рейда было выбрано не случайно. Именно здесь – в экопарке «Дубрава» – жители города любят отдыхать и жарить шашлыки.

«С 25 апреля по 10 мая в республике введен особый противопожарный режим, во время которого запрещено разводить костры, сжигать мусор, сухую траву не только в лесопарковой зоне, но и на дачных участках», – напомнил начальник отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Приволжскому району Казани УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ Динар Газизов.

Тем, кто пренебрег правилами до 10 мая, будет грозить штраф до 4 тысяч рублей.

Сегодня за время рейда нарушителей сотрудникам Госпожарнадзора найти не удалось – ветренная погода не способствовала отдыху на природе. В лесопарковой зоне, в основном, гуляли пожилые казанцы, семьи с детьми, катались велосипедисты. Инспекторы Госпожарнадзора провели с ними профилактические беседы и раздали памятки.

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