Сильный ветер загнул кровлю школы в Аксубаево

(Казань, 2 мая, «Татар-информ»). Сильный ветер загнул кровлю школы №3 в Аксубаево. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Сегодня в 15.40 на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о повреждении кровли средней образовательной школы № 3 в Аксубаево», – уточнили в пресс-службе МЧС РТ.

Прибывшие по вызову сотрудники Аксубаевского пожарно-спасательного гарнизона установили, что сильным порывом ветра загнуло металлический лист кровли здания школы на площади 25 кв. м.

В результате происшествия никто не пострадал. Ремонтные работы запланированы на пятницу, 3 мая.

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