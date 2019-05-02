Названы города России, где живут самые счастливые люди

(Казань, 2 мая, «Татар-информ»). Больше всего удовлетворенных жизнью россиян проживает во Владивостоке (87% населения), Томске (86%), Липецке и Оренбурге (по 85%), Череповце, Грозном и Чите (84%). Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на исследование экспертов Финансового университета при Правительстве России.

«С начала года доля полностью или в основном довольных своей жизнью россиян снизилась с 80 до 73%», — говорится в сообщении.

Отмечается, что рейтинг городов с наименьшим уровнем удовлетворенности жизнью возглавили Владикавказ (63% населения), Хабаровск (69%), Воронеж, Петрозаводск и Ярославль (по 70%).

Мониторинг проводился в 78 городах России с населением свыше 250 тыс. человек. В исследовании представлены данные за первый квартал 2019 года.

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