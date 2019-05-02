В Набережных Челнах фонтаны будут работать по расписанию

(Набережные Челны, 2 мая, «Татар-информ»). 1 мая в Автограде стартовал сезон фонтанов. Они начали работать на шести площадках: возле ДК «КАМАЗ», на бульваре Энтузиастов, у Органного зала и на набережной Тукая, сообщает МУП «Парк культуры и отдыха».

Некоторые фонтаны в силу своих особенностей будут работать по расписанию. Так, на бульваре Энтузиастов, где установлены музыкальные фонтаны, звуковое сопровождение будет работать в первый и последний месяцы сезона с 20.30 до 21.00, а летом — с 21.00 до 21.30.

Сухой фонтан на набережной имени Габдуллы Тукая будет радовать окружающих ежедневно с 9.00 до 21.00.

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