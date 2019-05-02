Татарстанских школьников и студентов приглашают на форум «ЭКОволна»

(Казань, 2 мая, «Татар-информ»). Самые активные представители молодежных экообъединений и студенческого сообщества, эксперты Республики Татарстан в области экологических вопросов соберутся на IV Форуме молодежных экологических организаций «ЭКОволна», сообщает пресс-служба Минобра РТ.

«К участию приглашаются руководители, специалисты, кураторы, участники общественных организаций и объединений в возрасте от 14 до 30 лет, ведущие свою деятельность в области экологического воспитания и организации природоохранных мероприятий», — говорится в сообщении ведомства.

Форум состоится с 31 мая по 1 июня на базе оздоровительно-образовательного комплекса «Байтик».

Участников ждут образовательные площадки, круглые столы по обмену опытом, культурно-развлекательная программа и различные конкурсы: научно- исследовательских работ, социально-значимых проектов и профессионального мастерства «EcoSkills»

Регистрация на форум продлится до 17 мая.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.