(Набережные Челны, 2 мая, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Нижнекамске очевидцы сняли на видео, как разъяренный мужчина растоптал детский велосипед.

По словам пользователей соцсети, инцидент произошел 1 мая в половине девятого вечера на улице Гагарина.

Из букмекерской конторы вышел мужчина и ударил ногой колесо проезжавшего мимо велосипедиста. Мальчик притормозил, возмутился поступком взрослого и пригрозил вызвать полицию. После чего мужчина побежал за ребенком. Мальчику пришлось бросить велосипед и спасаться бегством. После неудачной попытки расправиться с ребенком мужчина с яростью начал ломать ногой лежащий велосипед. Этот момент попал в объектив телефонов очевидцев происшествия.

Возмущенный неадекватным поступком незнакомца отец ребенка сообщил, что уже обратился в полицию.

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