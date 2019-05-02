В России отзывают более 500 автомобилей Peugeot и Citroen

(Казань, 2 мая, «Татар-информ»). В России будут отозваны 536 автомобилей марки Peugeot и Citroen, сообщает Росстандарт.

«Отзыву подлежат 534 автомобиля Citroen C3 Aircross, реализованные с февраля 2018 года по март 2019 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что машины отзывают из-за этикетки производителя, в которой содержится неточная информация.

Кроме того, отзыву подлежат 2 автомобиля марки Peugeot Traveller и Citroen Spacetourer, которые были реализованы с октября 2017-го по октябрь 2018 года. Автомобили отзывают из-за резьбовых креплений переднего рычага, которые могут быть затянуты с моментом, выше установленного стандартом завода-изготовителя.

Все ремонтные работы осуществят бесплатно для владельцев.

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