За многочисленные нарушения в работе поликлинки в Набережных Челнах оштрафовали главного врача

(Набережные Челны, 2 мая, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах по требованию прокуратуры суд оштрафовал главного врача детской поликлиники, сообщили в надзорном ведомстве.

Сотрудники городской прокуратуры пришли с проверкой в детскую поликлинику №3 и выявили там многочисленные нарушения в части оказания медецинской помощи, в том числе и педиатрической. Также у правоохранителей возникли вопросы по поводу качества проведения профилактических осмотров у подростокв.

В амбулаторных картах детей отсутствовали данные об измерении температуры, окружности головы и других параметрах. От родителей и самих пациентов медики не всегда получали согласие на медицинское вмешательство. Обнаружилось также, что кабинеты специалистов оснащены не полностью, условия хранения лекарственных препаратов не соответствуют требованиям.

По результатам проверки было возбуждено административное дело, по итогам рассмотрения которого суд оштрафовал главного врача поликлиники на 15 тысяч рублей.

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