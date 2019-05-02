В селе Кошки-Новотимбаево тетюшане отметили 171-ю годовщину просветителя Ивана Яковлева

(Казань, 2 мая, «Татар-информ»). В селе Кошки-Новотимбаево Тетюшского района состоялось торжественное мероприятие, посвященное 171-й годовщине со дня рождения просветителя чувашского народа Ивана Яковлева, пишет газета «Тетюшские зори».





Торжественное событие состоялось при участии жителей района и делегации из Чувашии во главе с представителем Министерства культуры Чувашской Республики Алексеем Грачевым. Память педагога и составителя чувашского алфавита Ивана Яковлевича почтили минутой молчания.

Участники мероприятия посетили музей имени И. Я. Яковлева, библиотеку, побывали в часовне и возложили цветы к мемориалу, посвященному знаменитым выходцам из села Кошки-Новотимбаево.

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