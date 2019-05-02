В челнинском колледже имени Виктора Поташова появилась лаборатория промышленной робототехники

(Набережные Челны, 2 мая, «Татар-информ»). В Набережных Челнах в техническом колледже имени Виктора Поташова прошла церемония открытия лаборатории робототехники, сообщает пресс-служба ПАО «КАМАЗ».

Лаборатория робототехники создана при поддержке КАМАЗа и Министерства образования и науки РТ. В церемонии ее открытия приняли участие первый замминистра образования и науки Татарстана Андрей Поминов и первый заместитель гендиректора КАМАЗа – исполнительный директор Юрий Герасимов.

Выступая на торжестве, Андрей Поминов отметил: «Лаборатория оснащена по самым современным стандартам. Здесь будут проходить подготовку студенты техколледжа, работники КАМАЗа, а также учащиеся других техникумов и колледжей. Этот центр может стать опорной точкой для развития компетенции "Промышленная робототехника" в масштабах республики и всей страны».

Лаборатория оснащена шестью роботами, которые выполняют такие виды работ, как фрезеровка, электродуговая сварка, окраска с водяной завесой, лазерная резка, загрузка-выгрузка станка, перекладка груза с конвейера на поддоны.

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