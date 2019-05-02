Российская сторублевая купюра вошла в пятерку самых красивых банкнот в мире

(Казань, 2 мая, «Татар-информ»). Российская купюра номиналом 100 рублей вошла в пятерку самых красивых банкнот в мире по итогам 2018 года, информация об этом появилась на сайте Международного банкнотного общества IBNS.

На лицевой стороне российской банкноты изображен легендарный советский вратарь Лев Яшин в прыжке за мячом и маленький мальчик, который держит другой спортивный снаряд в руке. На второй стороне изображен мяч, символизирующий планету Земля.

На первом месте оказалась купюра номиналом 10 канадских долларов, на которой изображена темнокожая предпринимательница и борец с расовой сегрегацией в стране Виола Десмонд.

Также в пятерку победителей вошли норвежские 500 крон, на которых изображено парусное судно; швейцарские 200 франков с изображением человеческой руки, три пальца которой образуют трехмерную систему координат; банкнота Соломоновых островов номиналом в 40 долларов, на аверсе изображен человек в тростниковой шляпе, который дует в большую раковину.

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