Татар-информ

2 мая 2019, 14:40

Спорт

Станислав Галиев подписал новое соглашение с «Ак Барсом»

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Спорт

Станислав Галиев подписал новое соглашение с «Ак Барсом»

Фото: архив/Регина Гумарова

Контракт с хоккеистом был продлен на два года.

(Казань, 2 мая, «Татар-информ»). Нападающий казанской команды «Ак Барс» Станислав Галиев подписал новое соглашение с клубом, рассчитанное на два года, об этом сообщается на портале хоккейного клуба.

Спортсмен перешел в казанский клуб в 2017 году и помог команде выиграть Кубок Гагарина — в плей-офф сезона 2017/18 Галиев стал лучшим снайпером (10 очков). 

В составе команды он провел в прошлом сезоне 63 матча, где набрал 22 (10+12) очка. Всего за карьеру в «Ак Барсе» хоккеист сыграл в 134 играх, набрав 63 (32+31) очка.

Ранее сообщалось, что продлили контракты с клубом форвард Владимир Ткачев и защитник Никита Лямкин.  

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