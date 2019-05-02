Татар-информ

2 мая 2019, 14:31

Происшествия

Бизнесмен из Чистополя лишился денег, заказав по предоплате арматуру через Интернет

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Происшествия

Бизнесмен из Чистополя лишился денег, заказав по предоплате арматуру через Интернет

Предприниматель сделал заказ на несколько тонн арматуры и оплатил его, но номера продавцов перестали отвечать, а товар так и не был доставлен.

(Казань, 2 мая, «Татар-информ»). Бизнесмен из Чистополя лишился 172 тыс. рублей, заказав по предоплате арматуру через Интернет. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

«В дежурную часть полиции поступило заявление от руководителя одной из фирм Чистополя. Полицейские установили, что 1 апреля на одном из сайтов бесплатных объявлений потерпевший нашел выгодное предложение о покупке арматуры», – рассказали в пресс-службе МВД по РТ.

Бизнесмен сделал заказ на несколько тонн и сразу его оплатил. Но товар так и не пришел, а номера продавцов оказались отключены.

Всего мужчина лишился 172 тыс. рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». 

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