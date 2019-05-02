Медведев поручил создать в России единую систему учета отходов

(Казань, 2 мая, «Татар-информ»). Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минприроды и Минкомсвязи РФ до 15 января 2021 года создать в стране единую государственную систему учета отходов, перечень поручений был опубликован на сайте Правительства.

В эти же сроки ведомства должны разработать федеральную схему обращения с отходами, включающую информацию о мощностях и местах расположения объектов по сбору, обработке, утилизации, размещению отходов и маршрутах их транспортировки.

О проделанной работе федеральные министерства должны будут докладывать ежеквартально, срок представления первого доклада — 15 октября этого года.

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