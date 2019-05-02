Избавление от порчи стоило пенсионерке из Казани 2 миллионов рублей

(Казань, 2 мая, «Татар-информ»). Избавление от порчи стоило 60-летней жительнице Казани 2 миллионов рублей, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе МВД по РТ.

«30 апреля в отдел полиции "Горки" с заявлением о мошенничестве обратилась 60-летняя местная жительница. Сотрудники полиции установили, что в период с 20 по 27 февраля ей звонили неизвестные и представились ясновидящими», – уточнили в пресс-службе управления.

Во время беседы аферисты заверили женщину, что на ней порча и ее необходимо срочно снять. Доверчивая пенсионерка поверила лжегадалкам и перевела на их банковские карты в общей сложности 2 млн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

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