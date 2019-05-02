Ученые назвали препятствующий ожирению продукт

(Казань, 2 мая, «Татар-информ»). Ученые из Японии узнали, что регулярное употребление риса может помочь избежать ожирения, сообщают «Известия» со ссылкой на EurekAlert.

Специалист Томоко Имаи рассказала, что клетчатка и питательные вещества, присутствующие в этом продукте, могут сдерживать переедание. Это помогает усилить чувство сытости, что приводит к меньшему количеству употребляемой пищи.

Кроме того, рис содержит малое количество жира и приводит к небольшому повышению уровня глюкозы в крови после приема пищи.

Во время исследования были изучены данные пищевого рациона жителей 136 стран. Ученые заметили, что уровень ожирения был ниже в тех местах, где люди ели ежедневно по 150 г риса. Лидером по объему употребления риса в день (473 г) стал Бангладеш.

В расчетах учитывались такие факторы, как уровень жизни, ВВП, расходы на систему здравоохранения и распространенность ожирения.

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