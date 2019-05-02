Татар-информ

2 мая 2019, 13:22

Культура

Столица Татарстана приняла эстафету Всероссийского театрального марафона

Культура

Столица Татарстана приняла эстафету Всероссийского театрального марафона

Фото: mincult.tatarstan.ru

Марафон, в котором участвуют все регионы страны, завершится в конце года в Калининграде.

(Казань, 2 мая, «Татар-информ»). Казань приняла эстафету Всероссийского театрального марафона. Зеркальная золоченая статуэтка с гербами всех регионов-участников была передана Татарстану от Республики Марий Эл, сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.

Церемония вручения символа Года театра в России прошла на сцене Татарского государственного театра драмы и комедии имени Тинчурина. В мероприятии участвовали министр культуры РТ Ирада Аюпова, замминистра культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл Михаил Матвеев. 

«На нашей земле этот символ пробудет всего два дня, но тем не менее, все, кто сидит сегодня в зале, и телезрители, которые будут смотреть репортаж об этом событии, в их сердцах, в их понимании останется сам факт нахождения этого символа, который пройдет через все 85 регионов Российской Федерации. Это доказывает единство театрального сообщества и единство всей нашей страны», — отметила во время торжественной передачи статуэтки Ирада Аюпова.

В рамках проекта в Казани проходят гастроли Марийского национального театра драмы имени Шкетана. 1 мая театр представил зрителю музыкальную сказку «Богатырь из теста», комедию «Ӱжында? Вызывали?», 2 мая будет сыграна комедия «Салика».

Марафон продолжится в Ижевске — здесь выступит Набережночелнинский государственный татарский драматический театр.

Всероссийский театральный марафон, в котором участвуют все 85 российских регионов, завершится в конце года в самой западной точке страны — Калининграде.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Лучшим игровым фильмом КМФМК признана картина режиссера Айбека Дайырбекова
Новости дня
13:52
Ученые назвали препятствующий ожирению продукт
13:43
Избавление от порчи стоило пенсионерке из Казани 2 миллионов рублей

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

13:22
Столица Татарстана приняла эстафету Всероссийского театрального марафона

Марафон, в котором участвуют все регионы страны, завершится в конце года в Калининграде.

12:56
Кассирам кинотеатров разрешили требовать у зрителей паспорт
12:05
МЧС Татарстана напоминает о мерах безопасности при сильном ветре

Ухудшение погодных условий ожидается в республике в ближайшие 2 - 3 часа.

12:02
Роспотребнадзор по РТ напомнил о правилах безопасного отдыха на природе

Специалисты советуют мыть руки, продукты и посуду бутилированной или кипяченой водой и каждые 15 минут проводить осмотр на наличие клещей.

11:26
Сестры Толмачевы и дизайнер Игорь Гуляев вошли в состав российского жюри «Евровидения 2019»
11:07
Сотрудники ГИБДД задержали водителя иномарки, который насмерть сбил девушку в Казани

Смертельное ДТП произошло накануне вечером на перекрестке улицы Мавлютова с проспектом Победы.

10:58
В Татарстане объявили штормовое предупреждение

По данным синоптиков, на территории республики ожидается очень сильный южный ветер.

10:30
Роспотребнадзор предупредил россиян об опасности поездок в Индию
10:02
Владимир Путин подписал закон о безвизовом въезде зрителей матчей Евро-2020 в Россию
09:44
Специалист ответит на вопросы школьников из РТ во время онлайн-консультации к ЕГЭ по информатике

Во время лекции будут рассмотрены основные приемы успешного прохождения экзамена по информатике.

09:16
Владимир Ткачев подписал новое соглашение с «Ак Барсом»

Контракт рассчитан на два года.

09:15
Два человека погибли и еще пятеро получили различные травмы в страшной аварии под Заинском

Смертельное ДТП произошло накануне вечером на автодороге «Объезд Старого Заинска».

09:04
Борец из Татарстана стал призером турнира «Битва под Москвой»

Участниками состязаний по вольной борьбе стали 350 спортсменов из 12 регионов России.

08:17
На «Черном озере» в первом баттле сойдутся любители поэзии и мелодекламации

Кастинг проводили режиссер, продюсер, актриса Диана Сафарова, заслуженная артистка РТ Эльмира Калимуллина, музыкант Андрей Руденко и другие.

07:06
Татары Москвы реализуют совместные этнокультурные проекты с татарской общиной Стамбула

Активисты из числа московских татар посетили Стамбул и обсудили вопросы сотрудничества с коллегами из Турции.

06:27
В Верхнем Услоне появилась «Сиреневая аллея» Победы

Аллея расположилась на зеленой поляне между зданиями военного комиссариата района и Верхнеуслонской школы.

05:28
Заинские пловцы завоевали 11 медалей на «Кубке Закамья»

Кирилл Клочков взял два «золота» в двух дисциплинах – 50 м на спине и 100 м вольным стилем.

04:50
К пристани Нижнекамска пришвартовался первый в этом сезоне теплоход

Нижнекамцы смогут добираться на теплоходе до нескольких населенных пунктов, расположенных на противоположном берегу Камы – Елабуги, Сентяка, Котловки.

03:15
В агрызском селе Сарсак-Омга провели этнокультурный форум и Лазаревские чтения

Гостей встречали традиционной первомайской кашей и этнодискотекой.

02:19
Житель Буинска изготовил гигантский трехметровый велосипед

На изготовление необычного транспортного средства ушло около трех недель.

01:37
Сотрудники заказника «Кичке-Тан» в Агрызском районе присоединились к «Чистым лесам Татарстана»

Акция состоялась в лесном фонде Шаршадинского участкового лесничества.

00:52
В нижнекамских дворах школьники высадили 20 дубов, завезенных из Беларуси

Когда в 2010 году в республике бушевали пожары, благотворители из Беларуси подарили Татарстану деревца, чтобы восстановить утраченные леса.

00:34
Ученые узнали об отсутствии у Болгара оборонительных стен

Укрепления столицы Волжской Булгарии ограничивались валом и рвом.

События