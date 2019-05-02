Столица Татарстана приняла эстафету Всероссийского театрального марафона

(Казань, 2 мая, «Татар-информ»). Казань приняла эстафету Всероссийского театрального марафона. Зеркальная золоченая статуэтка с гербами всех регионов-участников была передана Татарстану от Республики Марий Эл, сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.

Церемония вручения символа Года театра в России прошла на сцене Татарского государственного театра драмы и комедии имени Тинчурина. В мероприятии участвовали министр культуры РТ Ирада Аюпова, замминистра культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл Михаил Матвеев.

«На нашей земле этот символ пробудет всего два дня, но тем не менее, все, кто сидит сегодня в зале, и телезрители, которые будут смотреть репортаж об этом событии, в их сердцах, в их понимании останется сам факт нахождения этого символа, который пройдет через все 85 регионов Российской Федерации. Это доказывает единство театрального сообщества и единство всей нашей страны», — отметила во время торжественной передачи статуэтки Ирада Аюпова.

В рамках проекта в Казани проходят гастроли Марийского национального театра драмы имени Шкетана. 1 мая театр представил зрителю музыкальную сказку «Богатырь из теста», комедию «Ӱжында? Вызывали?», 2 мая будет сыграна комедия «Салика».

Марафон продолжится в Ижевске — здесь выступит Набережночелнинский государственный татарский драматический театр.

Всероссийский театральный марафон, в котором участвуют все 85 российских регионов, завершится в конце года в самой западной точке страны — Калининграде.

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