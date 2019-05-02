Татар-информ

2 мая 2019, 12:56

Культура

Кассирам кинотеатров разрешили требовать у зрителей паспорт

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Культура

Кассирам кинотеатров разрешили требовать у зрителей паспорт

При возникновении сомнения насчет совершеннолетия посетителя сотрудники кинотеатра могут потребовать предъявить паспорт.

(Казань, 2 мая, «Татар-информ»). Президент РФ Владимир Путин подписал закон о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, согласно которому, в частности, у кассиров кинотеатров, а также библиотекарей появилось право требовать паспорта у посетителей. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. 

Согласно новации, лица, непосредственно осуществляющие реализацию входного билета, приглашений или иных документов, предоставляющих право посещения мероприятия, при возникновении сомнения относительно возраста посетителя могут потребовать документ, удостоверяющий личность. 

Также закон запрещает при размещении анонсов (трейлеров) фильмов, которые содержат запрещенный для несовершеннолетних материал, использовать фрагменты с подобной информацией. 

Кроме того, документ запрещает продажу, аренду, прокат и выдачу из фондов общедоступных библиотек информационной продукции, содержащей материал, запрещенный среди не достигших 18 лет.

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