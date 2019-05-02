МЧС Татарстана напоминает о мерах безопасности при сильном ветре

(Казань, 2 мая, «Татар-информ»). МЧС Татарстана напоминает жителям и гостям республики о мерах безопасности при сильном ветре, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«По информации ФГБУ "Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан" в ближайшие 1-3 часа, с сохранением днем 2 мая и ночью 3 мая местами по Республике Татарстан ожидается очень сильный южный ветер порывами 20-25 м/с», – рассказали агентству в пресс-службе МЧС РТ.

МЧС Татарстана напоминает, что при усилении ветра рекомендуется не выходить без острой необходимости из дома. На улице держаться подальше от дорожных знаков, вывесок, крыш домов и больших деревьев. Смертельно опасным может быть нахождение под линиями электропередачи.

Водителям стоит отложить поездки за пределы населенных пунктов. На трассе выбирать безопасную скорость движения, избегая резких маневров и перестроений.

Пешеходам рекомендуется быть предельно внимательными на дороге, не перебегать проезжую часть перед движущимся транспортом, а также носить одежду со световозвращающими элементами.



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