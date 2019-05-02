Роспотребнадзор по РТ напомнил о правилах безопасного отдыха на природе

(Казань, 2 мая, «Татар-информ»). Специалисты дали рекомендации по отдыху на природе в майские праздники, информация об этом появилась на сайте Управления Роспотребнадзора по РТ.

Так, людям, которые решили отправиться в поход или на пикник, советуют не покупать мясо и другие продукты в местах неустановленной торговли и без сопроводительных документов. Перенос и хранение скоропортящихся продуктов следует осуществлять в сумке-холодильнике.

«Не рекомендуется брать с собой на пикник молочные продукты, копчености, сырые маринованные продукты, яйца и кондитерские изделия с кремом — все они служат питательной средой для размножения болезнетворных микробов», — говорится в сообщении управления федеральной службы.

Также специалисты рекомендуют не использовать одни и те же кухонные принадлежности для сырых и готовых продуктов: «Важно следить, чтобы соки от мяса, курицы, рыбы и любых других сырых продуктов не загрязнили готовую пищу (например, салаты, фрукты и овощи)».

Еда должна быть защищена от насекомых и мелких животных, являющихся переносчиками патогенных микроорганизмов. Следует поместить пищу в пластиковые контейнеры с плотно закрывающейся крышкой или же завернуть в пищевую пленку.

Чтобы избежать обезвоживания организма во время отдыха на природе, следует употреблять большой объем жидкости — негазированной питьевой воды, чая, отвара из сухофруктов, избегая употребления газированных или алкогольных напитков, жидкостей, содержащих большое количество сахара.

Также специалисты напомнили о соблюдении правил личной гигиены и способах профилактики клещевых инфекций. Мыть руки, овощи, фрукты или же посуду можно только бутилированной или кипяченой водой, а при нахождении в лесу проводить осмотр тела и одежды на наличие клещей следует каждые 15 — 20 минут.

«Если Вы хотите организовать свой отдых в лесу, убедитесь, что нет запрета на посещение лесов из-за повышенной пожароопасности. Будьте внимательны, не оставляйте костер без присмотра», — говорится в сообщении пресс-службы.

Специалисты призывают отдыхающих убирать мусор за собой, а плохо разлагающие отходы унести с собой. «Срок разложения изделий из пластика может достигать 1 тыс. лет», — напомнили в Роспотребнадзоре.

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