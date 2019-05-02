Татар-информ

2 мая 2019, 11:26

Культура

Сестры Толмачевы и дизайнер Игорь Гуляев вошли в состав российского жюри «Евровидения 2019»

Рекомендуем

Культура

Сестры Толмачевы и дизайнер Игорь Гуляев вошли в состав российского жюри «Евровидения 2019»

Выступления участников конкурса оценивают телезрители, а также профессиональное жюри от каждой страны, состав которого ежегодно меняется.

(Казань, 2 мая, «Татар-информ»). Стал известен российский состав жюри «Евровидения 2019», в который вошли дизайнер Игорь Гуляев, певицы Анастасия и Мария Толмачевы, а также композитор Лора Квинт и поэт-песенник Симон Осиашвили, передает «РИА Новости».

«Евровидение 2019» состоится в Тель-Авиве с 14 по 18 мая. Участником от России станет Сергей Лазарев. Он исполнит композицию Scream, которую написал Филипп Киркоров в соавторстве с греческим композитором Димитрисом Контопулосом.

Три года назад на «Евровидении» Лазарев занял третье место с песней You're the only one.

Выступления участников конкурса оценивают телезрители, а также профессиональное жюри от каждой страны, состав которого ежегодно меняется.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что певица Алсу на песенном конкурсе в Тель-Авиве объявит баллы, которые российское жюри присудит участникам.

 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Лучшим игровым фильмом КМФМК признана картина режиссера Айбека Дайырбекова
Новости дня
12:05
МЧС Татарстана напоминает о мерах безопасности при сильном ветре

Ухудшение погодных условий ожидается в республике в ближайшие 2 - 3 часа.

12:02
Роспотребнадзор по РТ напомнил о правилах безопасного отдыха на природе

Специалисты советуют мыть руки, продукты и посуду бутилированной или кипяченой водой и каждые 15 минут проводить осмотр на наличие клещей.

11:26
Сестры Толмачевы и дизайнер Игорь Гуляев вошли в состав российского жюри «Евровидения 2019»
11:07
Сотрудники ГИБДД задержали водителя иномарки, который насмерть сбил девушку в Казани

Смертельное ДТП произошло накануне вечером на перекрестке улицы Мавлютова с проспектом Победы.

10:58
В Татарстане объявили штормовое предупреждение

По данным синоптиков, на территории республики ожидается очень сильный южный ветер.

10:30
Роспотребнадзор предупредил россиян об опасности поездок в Индию
10:02
Владимир Путин подписал закон о безвизовом въезде зрителей матчей Евро-2020 в Россию
09:44
Специалист ответит на вопросы школьников из РТ во время онлайн-консультации к ЕГЭ по информатике

Во время лекции будут рассмотрены основные приемы успешного прохождения экзамена по информатике.

09:16
Владимир Ткачев подписал новое соглашение с «Ак Барсом»

Контракт рассчитан на два года.

09:15
Два человека погибли и еще пятеро получили различные травмы в страшной аварии под Заинском

Смертельное ДТП произошло накануне вечером на автодороге «Объезд Старого Заинска».

09:04
Борец из Татарстана стал призером турнира «Битва под Москвой»

Участниками состязаний по вольной борьбе стали 350 спортсменов из 12 регионов России.

08:17
На «Черном озере» в первом баттле сойдутся любители поэзии и мелодекламации

Кастинг проводили режиссер, продюсер, актриса Диана Сафарова, заслуженная артистка РТ Эльмира Калимуллина, музыкант Андрей Руденко и другие.

07:06
Татары Москвы реализуют совместные этнокультурные проекты с татарской общиной Стамбула

Активисты из числа московских татар посетили Стамбул и обсудили вопросы сотрудничества с коллегами из Турции.

06:27
В Верхнем Услоне появилась «Сиреневая аллея» Победы

Аллея расположилась на зеленой поляне между зданиями военного комиссариата района и Верхнеуслонской школы.

05:28
Заинские пловцы завоевали 11 медалей на «Кубке Закамья»

Кирилл Клочков взял два «золота» в двух дисциплинах – 50 м на спине и 100 м вольным стилем.

04:50
К пристани Нижнекамска пришвартовался первый в этом сезоне теплоход

Нижнекамцы смогут добираться на теплоходе до нескольких населенных пунктов, расположенных на противоположном берегу Камы – Елабуги, Сентяка, Котловки.

03:15
В агрызском селе Сарсак-Омга провели этнокультурный форум и Лазаревские чтения

Гостей встречали традиционной первомайской кашей и этнодискотекой.

02:19
Житель Буинска изготовил гигантский трехметровый велосипед

На изготовление необычного транспортного средства ушло около трех недель.

01:37
Сотрудники заказника «Кичке-Тан» в Агрызском районе присоединились к «Чистым лесам Татарстана»

Акция состоялась в лесном фонде Шаршадинского участкового лесничества.

00:52
В нижнекамских дворах школьники высадили 20 дубов, завезенных из Беларуси

Когда в 2010 году в республике бушевали пожары, благотворители из Беларуси подарили Татарстану деревца, чтобы восстановить утраченные леса.

00:34
Ученые узнали об отсутствии у Болгара оборонительных стен

Укрепления столицы Волжской Булгарии ограничивались валом и рвом.

1.05 23:50
Экологи обнаружили в Азнакаевском районе две свалки строительного мусора

Руководителю управляющей компании вынесено предупреждение.

1.05 23:34
Юные художники Татарстана приглашаются к участию Всероссийского конкурса детских рисунков

Отсканированный рисунок или фотографию работы юного художника нужно отправить на e-mail: teatr-deti-tatarstan@yandex.ru до 1 июня текущего года.

1.05 23:16
Татарстанец стал вторым на первенстве России по кикбоксингу

Состязания в Самаре собрали 2 тыс. спортсменов со всей страны.

1.05 22:54
Эксперты составили топ-10 самых популярных смартфонов 2018 года
События