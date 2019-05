Сестры Толмачевы и дизайнер Игорь Гуляев вошли в состав российского жюри «Евровидения 2019»

(Казань, 2 мая, «Татар-информ»). Стал известен российский состав жюри «Евровидения 2019», в который вошли дизайнер Игорь Гуляев, певицы Анастасия и Мария Толмачевы, а также композитор Лора Квинт и поэт-песенник Симон Осиашвили, передает «РИА Новости».



«Евровидение 2019» состоится в Тель-Авиве с 14 по 18 мая. Участником от России станет Сергей Лазарев. Он исполнит композицию Scream, которую написал Филипп Киркоров в соавторстве с греческим композитором Димитрисом Контопулосом.



Три года назад на «Евровидении» Лазарев занял третье место с песней You're the only one.



Выступления участников конкурса оценивают телезрители, а также профессиональное жюри от каждой страны, состав которого ежегодно меняется.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что певица Алсу на песенном конкурсе в Тель-Авиве объявит баллы, которые российское жюри присудит участникам.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.