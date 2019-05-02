Роспотребнадзор предупредил россиян об опасности поездок в Индию

(Казань, 2 мая, «Татар-информ»). Роспотребнадзор предупредил о вспышке «свиного» гриппа A/H1N1 в Индии, об этом сообщается на сайте российской федеральной службы.

Согласно информации Минздрава Индии, в штатах страны проходят активное выявление больных и регистрация каждого случая заболевания. Одним из неблагополучных по эпидемиологической обстановке является штат Махараштра с населением 113 млн человек. По данным Департамента здравоохранения штата, с начала года и по 20 апреля здесь было зарегистрировано свыше 1300 случаев «свиного» гриппа А/H1N1, 110 из которых — со смертельным исходом. В других штатах также регистрировались случаи заболевания. За три месяца в Теленгане (юг страны) было выявлено свыше 300 случаев, 13 из которых — со смертельным исходом, в Мадхья-Прадеш (центр страны) — около 150 случаев, 40 людей умерли.

В настоящее время по сравнению с периодом с января по март активность трансмиссии вируса снизилась, отмечает индийский Национальный институт вирусологии. По данным института, за отчетный период мутации вируса не происходили.

Роспотребнадзор обращает внимание российских граждан и напоминает о важности вакцинации против гриппа.

Ранее федеральная служба составила рекомендации для россиян, которые выезжают в страны с экваториально-тропическим климатом.

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