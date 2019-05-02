Владимир Путин подписал закон о безвизовом въезде зрителей матчей Евро-2020 в Россию

(Казань, 2 мая, «Татар-информ»). Президент РФ Владимир Путин подписал закон о подготовке и проведении чемпионата Европы по футболу 2020 года в Санкт-Петербурге, согласно которому для зрителей матчей UEFA устанавливается безвизовый режим, документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

Иностранные гости смогут въехать в Россию без оформления виз по действительным документам, удостоверяющим личность. Воспользоваться подобной возможностью можно будет «в течение периода, начинающегося за 14 дней до даты проведения первого матча UEFA Евро-2020 в Санкт-Петербурге и заканчивающегося в день проведения последнего матча».

Волонтеры чемпионата смогут попасть в страну на основании обыкновенных гуманитарных виз.

Чемпионат Европы по футболу UEFA 2020 года впервые пройдет не на территории одной или двух стран, а сразу в 12 городах Европы, включая Санкт-Петербург, где пройдут три групповых матча и одна четвертьфинальная игра.

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