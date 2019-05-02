Специалист ответит на вопросы школьников из РТ во время онлайн-консультации к ЕГЭ по информатике

(Казань, 2 мая, «Татар-информ»). 6 мая, с 17.00, татарстанские школьники смогут присоединиться к онлайн-консультации по подготовке к ЕГЭ по информатике, сообщает пресс-служба Минобра РТ.

Лекцию в официальном сообществе ЕГЭ в соцсети «ВКонтакте» проведет учитель информатики Международной гимназии в Новых Вешках, старший преподаватель кафедры информационных систем и телекоммуникаций МГТУ им. Баумана и призер различных всероссийских конкурсов Владислав Попов.

Специалист рассмотрит структуру контрольно-измерительных материалов по информатике, расскажет о критериях оценивания, а также типичных ошибках и приемах успешной сдачи экзамена. Зрители смогут задать интересующие вопросы в режиме реального времени.

После трансляции запись лекции будет сохранена в видеозаписях сообщества.

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