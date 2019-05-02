Два человека погибли и еще пятеро получили различные травмы в страшной аварии под Заинском

(Казань, 2 мая, «Татар-информ»). Двое мужчин погибли и еще пять человек получили различные травмы в страшной аварии под Заинском, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе МВД по РТ.

«Накануне около семи часов вечера на автодороге "Объезд Старого Заинска" водитель автомобиля "Лада", двигаясь со стороны Сарманово в направлении Заинска, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с "Хендэ Соната", после чего оба авто вылетели в кювет», – уточнили в пресс-службе ведомства.

В результате ДТП 24-летний водитель отечественного автомобиля и один из его пассажиров (25-летний житель Заинска) от полученных травм скончались на месте. Стоит отметить, что оба погибших не были пристегнуты ремнями безопасности.

Еще трое пассажиров «Лады» (подростки в возрасте от 16 до 17 лет) с различными травмами были доставлены в больницу.

Также в аварии незначительные травмы получили 61-летний водитель иномарки и его 55-летняя спутница.

На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства и причины аварии выясняются.



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