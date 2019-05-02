Ученые узнали об отсутствии у Болгара оборонительных стен

(Казань, 2 мая, «Татар-информ»). Древний Болгар в XIV веке не имел оборонительных стен с башнями. Фортификационные сооружения центра Болгарского улуса Золотой Орды, бывшей столицы Волжской Булгарии, ограничивались валом и рвом. Об этом пишет журнал «Наука и жизнь» со ссылкой на недавно вышедшую книгу археологов Владимира Коваля и Павла Русакова «Исследования фортификации Болгара в 2014-2015 годах».

Ученым удалось выяснить, что на гребне защищавшего город вала не было деревянных укреплений, как полагали исследователи прошлого. Таким образом, Болгар был огражден валом высотой до 4 м и рвом глубиной от 2,5 до 4 м.

Вал и ров были возведены по единому плану и достаточно быстро. Они позволяли отражать нападения небольших конных отрядов. Быстро перебрасывать подкрепления помогало незастроенное пространство за укреплениями.

Проанализировав сделанные находки, археологи сочли, что не рассчитанные на серьезную осаду фортификационные сооружения были возведены не ранее 1340-х годов. Судя по письменным свидетельствам, их построили между 1359-м, когда в Золотой Орде началась междоусобица («Великая замятня» древнерусских летописей), и 1367 годом.

Исследователи из Института археологии РАН вели раскопки в содружестве с коллегами из Института археологии имени А. Х. Халикова АН РТ. Работы проводились в рамках проекта «Культурное наследие – остров-град Свияжск и древний Болгар», финансировавшегося Министерством культуры Татарстана.

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