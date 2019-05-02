Борец из Татарстана стал призером турнира «Битва под Москвой»

(Казань, 2 мая, «Татар-информ»). Спортсмен из Альметьевска Кирилл Краснов стал бронзовым призером прошедшего в Московской области Открытого всероссийского турнира по вольной борьбе среди юношей «Битва под Москвой». Об этом сообщили в Управлении физической культуры, спорта и туризма Альметьевского района.

Татарстанец отличился в весовой категории 68 кг. Он занимается в СШОР Альметьевска под руководством тренера по вольной борьбе Айрата Галиева.

Соревнования объединили 350 борцов 2004 – 2006 и 2007 – 2009 годов рождения из 12 регионов России. Турнир проходил на призы благотворительного фонда «Линия Сердца».

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», татарстанский кикбоксер стал вторым на первенстве России.

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