Заинские пловцы завоевали 11 медалей на «Кубке Закамья»

(Казань, 2 мая, «Татар-информ»). Заинские пловцы удачно выступили на «Кубке Закамья», состязания проводились на призы первого главы Черемшанского района РТ Минсагита Шакирова, передает «Заинск-информ».



«Заинская команда под руководством тренера Раисы Галимовой завоевала 11 медалей», – отмечает издание.

Кирилл Клочков взял два «золота» в двух дисциплинах – 50 м на спине и 100 м вольным стилем. .





Также два первых места завоевал Данил Красильников – он стал первым на дистанции 50 м вольным стилем и 50 м на спине. Сразу две награды получил Иван Токмаков – он завоевал «серебро» и «бронзу».



Кроме того, «серебро» завоевал Тимофей Чадаев, а третья ступень пьедестала покорилась Роберту Гимаеву, Сергею Рыжову, Лейле Юсуповой и Диляре Юсуповой.

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