К пристани Нижнекамска пришвартовался первый в этом сезоне теплоход

(Казань, 2 мая, «Татар-информ»). В первой половине дня 1 мая к речной пристани Нижнекамска причалил теплоход М-8, соединивший пассажирским сообщением Набережные Челны и Соколку, передает «НТР-24».
В данном направлении судно будет курсировать ежедневно до 1 октября.
Нижнекамцы смогут добираться на теплоходе М-8 до нескольких населенных пунктов, расположенных на противоположном берегу Камы – Елабуги, Сентяка, Котловки, Свиногорья и Грахани.
Теплоход ежедневно отправляется в 6.25 из Набережных Челнов.