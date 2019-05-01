Татар-информ

2 мая 2019, 03:15

Общество

В агрызском селе Сарсак-Омга провели этнокультурный форум и Лазаревские чтения

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Общество

В агрызском селе Сарсак-Омга провели этнокультурный форум и Лазаревские чтения

Фото: «Агрызские вести»

Гостей встречали традиционной первомайской кашей и этнодискотекой.

(Казань, 2 мая, «Татар-информ»). В Сарсак-Омгинском лицее Агрызского района состоялся IV Межрегиональный этнокультурный форум и Первые Лазаревские чтения. Мероприятия посетили гости из разных районов Татарстана и соседней Удмуртии, пишут «Агрызские вести».

Гостей встречали национальными горячими табанями и этнодискотекой. Также в этнографическом прологе к празднику организаторы представили этновыставку авторских работ и выставку старинных жилищ. Интересным стал променад в сказочный мир удмуртского народа с живыми скульптурами.

Лазаревские чтения начались с презентации книги «Ивы как память о прошлом». Сюда вошли стихи, песни, юморески, рассказы, частушки поэта, музыканта, режиссера Леонида Лазарева, трагически погибшего в 2003 году, и воспоминания о нем современников.

Затем и юные, и взрослые участники мероприятия работали в различных секциях, для них работали методические и творческие мастер-классы. Председатель национально-культурной автономии удмуртов Татарстана Андрей Герасимов при участии педагогов из разных уголков республики провел круглый стол на тему актуальных вопросов языкового менеджмента.

На фестивале, завершившем этнофорум, школьники представили более 20 художественных номеров.

После подведения итогов и церемонии награждения сельчане Сарсак-Омги угостили традиционной первомайской кашей на свежем воздухе.

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