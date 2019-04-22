Татар-информ

2 мая 2019, 02:19

Общество

Житель Буинска изготовил гигантский трехметровый велосипед

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Общество

Житель Буинска изготовил гигантский трехметровый велосипед

Фото: скриншот поста instagram.com

На изготовление необычного транспортного средства ушло около трех недель.

(Казань, 2 мая, «Татар-информ»). Житель Буинска Раиль Якупов изготовил гигантский велосипед, он установлен перед магазином «Жэвит». Снимок в своем Instagram'e разместил юморист Рамиль Шарапов.

Раиль рассказал, что подобный велосипед они увидели с братом во время командировки в Грузию в прошлом году. «"Украли" идею у грузин. А до нас такие велосипеды были установлены в Ульяновске и Пензе», – пояснил он.

На изготовление необычного транспортного средства ушло около трех недель. Вначале умельцы сделали заказ на резку конструкций из металлических труб, израсходовав около 50 м труб. Затем с помощью сварки собрали детали. На металлические колеса велосипеда надели гофру, забетонировав, прикрепили к земле. Затем все покрасили. Таким образом получился велосипед высотой 3 м и длиной 5 м.

«Это символ, призывающий к здоровому образу жизни. Людям интересно, фотографируются на его фоне, благодарят меня. В будущем придумаем еще что-то на тематику спорта», – пообещал хозяин гигантского двухколесного транспортного средства.

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Публикация от Рамиль Шарапов (@sharapovramil)

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