Житель Буинска изготовил гигантский трехметровый велосипед

(Казань, 2 мая, «Татар-информ»). Житель Буинска Раиль Якупов изготовил гигантский велосипед, он установлен перед магазином «Жэвит». Снимок в своем Instagram'e разместил юморист Рамиль Шарапов.



Раиль рассказал, что подобный велосипед они увидели с братом во время командировки в Грузию в прошлом году. «"Украли" идею у грузин. А до нас такие велосипеды были установлены в Ульяновске и Пензе», – пояснил он.

На изготовление необычного транспортного средства ушло около трех недель. Вначале умельцы сделали заказ на резку конструкций из металлических труб, израсходовав около 50 м труб. Затем с помощью сварки собрали детали. На металлические колеса велосипеда надели гофру, забетонировав, прикрепили к земле. Затем все покрасили. Таким образом получился велосипед высотой 3 м и длиной 5 м.

«Это символ, призывающий к здоровому образу жизни. Людям интересно, фотографируются на его фоне, благодарят меня. В будущем придумаем еще что-то на тематику спорта», – пообещал хозяин гигантского двухколесного транспортного средства.

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