На «Черном озере» в первом баттле сойдутся любители поэзии и мелодекламации

(Казань, 2 мая, «Татар-информ»). Завтра, 3 мая, жители Казани и гости столицы Татарстана смогут познакомиться с жанром мелодекламации на территории парка «Черное озеро», где стартует первый тур уникального проекта «Слова и музыка» по возрождению забытого жанра, сообщают организаторы.

Восемь участников прочтут под музыку стихотворения собственного сочинения на русском и татарском языках. Первый баттл пройдет в два этапа. Участников поделят на пары, в каждой из которых определят победителя. Затем по принципу плей-офф («игра на вылет») определится единственный победитель первого тура.

Всего в проекте примут участие 24 исполнителя, которые ранее прошли кастинг в Резиденции креативных индустрий «Штаб».

Отбор наиболее талантливых и оригинальных конкурсантов состоялся 26 апреля. Кастинг проводили режиссер, продюсер, актриса Диана Сафарова, заслуженная артистка РТ Эльмира Калимуллина, музыкант Андрей Руденко, актер и режиссер Искандер Нуризянов, актриса Рамиля Карамуллина, татарская поэтесса Лейла Хабибуллина и другие.

Второй тур проекта состоится 18 мая в Горкинско-Ометьевском лесу, а третий – 25 мая на бульваре «Белые цветы» по улице Абсалямова. Финал проекта и гала-концерт запланирован на 2 июня в сквере имени Аксенова.

Начнется мероприятие в 18 часов.

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