Татар-информ

2 мая 2019, 00:52

ОбществоЗдоровье и среда

В нижнекамских дворах школьники высадили 20 дубов, завезенных из Беларуси

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ОбществоЗдоровье и среда

В нижнекамских дворах школьники высадили 20 дубов, завезенных из Беларуси

Фото: e-nkama.ru

Когда в 2010 году в республике бушевали пожары, благотворители из Беларуси подарили Татарстану деревца, чтобы восстановить утраченные леса.

(Казань, 2 мая, «Татар-информ»). Нижнекамск присоединился к природоохранной акции по посадке леса. Дети из кружка «Школьное лесничество», который открыт в местном эколого-биологическом центре, побывали в питомнике и выкопали там 20 маленьких дубков, сообщает пресс-служба администрации Нижнекамского района РТ.

Питомник расположен при школе в поселке Красный Ключ. Саженцы дубов попали туда при необычных обстоятельствах – когда в 2010 году в республике бушевали пожары, благотворители из Беларуси подарили Татарстану деревца, чтобы восстановить утраченные леса. С того времени дубки потихоньку росли в питомнике.


На днях учащиеся бережно выкопали саженцы и передали их активистам движения «Искусство жизни» и ООО «Лес», которые возглавляет известный в Нижнекамске садовод Сергей Никонов. Вместе с волонтерами он высадил деревья в разных дворах города – теперь за каждым из дубов будут ухаживать активисты.

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