Сотрудники заказника «Кичке-Тан» в Агрызском районе присоединились к «Чистым лесам Татарстана»

(Казань, 2 мая, «Татар-информ»). В рамках весеннего этапа природоохранной акции «Чистые леса Татарстана» сотрудники природного заказника «Кичке-Тан» убрались в лесном массиве, сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам.





Акция состоялась в лесном фонде Шаршадинского участкового лесничества. Активное участие в ней приняли также работники бюджетных организаций Кичкетанского сельского поселения.



Добровольцы убрали твердые бытовые отходы, разбросанные на 6 га леса. Всего было собрано более 45 мешков мусора – стеклянные и пластиковые бутылки, полиэтиленовые пакеты, резиновые шины.





Далее сотрудники планируют очистить лес от сухостоя и валежника, а также отремонтировать и обустроить аншлаги, информационные щиты и места отдыха в лесу.

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