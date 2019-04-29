Татар-информ

2 мая 2019, 06:27

Общество

В Верхнем Услоне появилась «Сиреневая аллея» Победы

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Общество

В Верхнем Услоне появилась «Сиреневая аллея» Победы

Фото: verhniy-uslon.tatarstan.ru

Аллея расположилась на зеленой поляне между зданиями военного комиссариата района и Верхнеуслонской школы.

(Казань, 2 мая, «Татар-информ»). Коллектив Верхнеуслонского подростково-молодежного клуба в преддверии 9 Мая заложил «Сиреневую аллею», посвященную предстоящему юбилею победы в Великой Отечественной войне, пишет «Волжская новь».

Аллея расположилась на зеленой поляне между зданиями военного комиссариата района и Верхнеуслонской школы.

«Надеемся, что через год в честь 75-летия великой Победы зацветут здесь наши кустарники», – сказала директор клуба Наталья Котова.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что ко Дню Победы в Казани откроют два новых памятника и Аллею славы.

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