В Верхнем Услоне появилась «Сиреневая аллея» Победы

(Казань, 2 мая, «Татар-информ»). Коллектив Верхнеуслонского подростково-молодежного клуба в преддверии 9 Мая заложил «Сиреневую аллею», посвященную предстоящему юбилею победы в Великой Отечественной войне, пишет «Волжская новь».

Аллея расположилась на зеленой поляне между зданиями военного комиссариата района и Верхнеуслонской школы.

«Надеемся, что через год в честь 75-летия великой Победы зацветут здесь наши кустарники», – сказала директор клуба Наталья Котова.





Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что ко Дню Победы в Казани откроют два новых памятника и Аллею славы.

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