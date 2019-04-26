Татары Москвы реализуют совместные этнокультурные проекты с татарской общиной Стамбула

(Казань, 2 мая, «Татар-информ»). Активисты «Штаба татар Москвы» встретились с представителями одного из старейшего в Турецкой Республике Общества культуры и взаимопомощи татар и башкир «Идель-Урал», сообщает пресс-служба штаба.



Координатор Гульнара Яруллина и члены совета посетили Турцию, проведя плодотворные встречи с татарской общиной Стамбула. В дальнейшем «Штаб татар» и татары Стамбула планируют реализовать совместные проекты этнокультурного характера.



Московскую делегацию встретила представительница Общества культуры и взаимопомощи татар и башкир «Идель-Урал» Айгуль Галиуллина – актриса и режиссер исторических документальных фильмов. Несколько лет тому назад Айгуль завершила учебу в Казанском институте культуры и искусств, проработала в театре Тинчурина, после чего уехала в Турцию и продолжила свой творческий путь здесь.

Наряду с занятиями творчеством Айгуль Галиуллина принимает активное участие в работе Общества культуры и взаимопомощи татар и башкир «Идель-Урал» под руководством Гюльтен Ураллы, известной исполнительницы татарских песен.



Айгуль Галиуллина ознакомила московских гостей с деятельностью Общества культуры и взаимопомощи татар и башкир «Идель-Урал», рассказав о проводимых мероприятиях – Сабантуе, Дне поэта Габдуллы Тукая, вечерах памяти Гаяза Исхаки, Садретдина Максуди, Шигабутдина Марджани.



В свою очередь Гульнара Яруллина подробно рассказала стамбульской молодежи о проектах московских татар. В год «Штаб татар» проводит более ста мероприятий, привлекая около 10 тыс. людей. Все проекты направлены на развитие татарского языка и культуры в России и мире.

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