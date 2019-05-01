Экологи обнаружили в Азнакаевском районе две свалки строительного мусора

(Казань, 1 мая, «Татар-информ»). В поселке городского типа Актюбинский Азнакаевского района Татарстана инспекторы Минэкологии РТ в рамках санитарно-экологического двухмесячника нашли две незаконные свалки. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На улице Нефтяников территория площадью 62 кв. метра оказалась захламлена кирпичным и бетонным боем, спиленными ветками и другим строительным мусором.

На улице же Губкина на площади 130 кв. метров были разбросаны деревянные доски, пластик и вновь – различный строительный мусор.

Руководителю управляющей компании вынесено предостережение. Обе свалки должны быть ликвидированы в короткие сроки.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Минэкологии РТ обследовало объекты и маршруты WorldSkills Kazan 2019 с помощью квадрокоптеров.

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