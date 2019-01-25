Татарстанстат: Средняя зарплата в РТ за январь-февраль выросла на 5%

(Казань, 1 мая, «Татар-информ»). В январе-феврале 2019 года средняя заработная плата жителей Татарстана, включая сотрудников малых предприятий, выросла на 5% в годовом выражении, достигнув уровня в 34 тыс. 200,9 рубля. Об этом информирует Татарстанстат.

При этом реальная заработная плата татарстанцев, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен на товары и услуги, увеличилась незначительно. Она «в январе-феврале 2019 года составила 100,5% к соответствующему периоду 2018 года», отмечается в сообщении.

Наиболее высокой оказалась средняя зарплата работников, занятых в добыче полезных ископаемых. В январе-феврале она равнялась 53 тыс. 763,1 рубля, сообщает пресс-служба ведомства.

Самой низкой же была средняя зарплата работающих в сельском и лесном хозяйстве, занимающихся охотой, рыболовством и рыбоводством – всего 21 тыс. 131 рубль. Над исправлением такого положения дел вместе работают Минтруда РТ и Минсельхозпрод РТ.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что, согласно данным Росстата, реальные располагаемые доходы жителей России за I квартал 2019 года снизились на 2,3% в годовом выражении.

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