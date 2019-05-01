Татар-информ

1 мая 2019, 21:40

Экономика и финансыОбщество

Путин приравнял электронные полисы ОСАГО к бумажным

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Экономика и финансыОбщество

Путин приравнял электронные полисы ОСАГО к бумажным

Новый закон отменяет запрет на перестрахование рисков.

(Казань, 1 мая, «Татар-информ»). Президент России Владимир Путин подписал закон, уравнивающий статус электронных и бумажных полисов ОСАГО. Соответствующий документ опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации.

Новелла предполагает, что полисам обязательного страхования автогражданской ответственности независимо от того, оформлены они на бумажном носителе или в виде электронного документа, будут присваиваться уникальные номера.

Кроме того, новелла отменяет запрет на перестрахование рисков по ОСАГО и вводит возможность электронного оформления европротоколов.

Большинство положений закона должны вступить в силу через 180 дней после официального опубликования. После этого водители смогут не возить с собой распечатку полиса.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предварительно одобрил идею объединить ОСАГО и КАСКО в один полис. 

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