Путин приравнял электронные полисы ОСАГО к бумажным

(Казань, 1 мая, «Татар-информ»). Президент России Владимир Путин подписал закон, уравнивающий статус электронных и бумажных полисов ОСАГО. Соответствующий документ опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации.

Новелла предполагает, что полисам обязательного страхования автогражданской ответственности независимо от того, оформлены они на бумажном носителе или в виде электронного документа, будут присваиваться уникальные номера.

Кроме того, новелла отменяет запрет на перестрахование рисков по ОСАГО и вводит возможность электронного оформления европротоколов.

Большинство положений закона должны вступить в силу через 180 дней после официального опубликования. После этого водители смогут не возить с собой распечатку полиса.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предварительно одобрил идею объединить ОСАГО и КАСКО в один полис.

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