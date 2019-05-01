ФАС предложила уравнять комиссии банков за межрегиональные переводы

(Казань, 1 мая, «Татар-информ»). Федеральная антимонопольная служба подготовила законопроект, который обяжет банки уравнять размер комиссий за межрегиональные переводы денежных средств. Документ размещен на Официальном портале проектов нормативных правовых актов.

Предлагаемые ФАС изменения в Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» направлены на обеспечение единства экономического пространства и устранение межрегиональной дискриминации потребителей.

Речь идет о денежных переводах внутри одной финансовой организации. Планируется, что в случае принятия закона он вступит в силу с июля 2020 года.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.