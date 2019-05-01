Самбистка из Татарстана стала победительницей международного турнира

(Казань, 1 мая, «Татар-информ»). Спортсменка из Татарстана Мария Шекерова победила на международном турнире категории «А» по самбо «Мемориал Юрия Потапова» в абсолютной весовой категории свыше 80 кг. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта РТ.

Достигнутый на состязаниях результат позволил Шекеровой стать вторым татарстанским спортсменом, выполнившим норматив мастера спорта международного класса по самбо. До этого, в марте, это сделал Александр Коваленко, занимающийся боевым самбо.

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», Мария Шекерова – победительница состоявшегося в Казани чемпионата России по самбо. Она включена в национальную команду России по этому виду спорта.

Проходивший во Владивостоке международный турнир был посвящен памяти первого президента Приморской федерации самбо и дзюдо, вице-президента Всероссийской федерации самбо Юрия Потапова. Соревнования организуются с 1998 года.

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