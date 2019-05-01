Неосторожное обращение с огнем стало причиной пожара в Альметьевске, в котором едва не погиб мужчина

(Казань, 1 мая, «Татар-информ»). Неосторожное обращение с огнем стало причиной пожара в одной из пятиэтажек в Альметьевске, в котором едва не погиб мужчина, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Сегодня в 9.52 на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение, что в пятиэтажке на улице Гафиатуллина на третьем этаже горит квартира», – уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Через три минуты у дома были сотрудники ПСЧ №65. У подъезда пожарных встретили жильцы дома и рассказали, что в задымленной квартире на третьем этаже может находиться хозяин. Дверь в квартире была заперта, и из щелей шел дым.

Огнеборцы по лестнице поднялись и через окно попали в квартиру, где в кухне на полу обнаружили мужчину. Пострадавшего с помощью маски спасаемого вывели на улицу и передали бригаде скорой помощи. Потерпевшего с диагнозом отравление угарным газом госпитализировали в Альметьевскую ЦРБ.

Также с третьего и четвертого этажей дома по лестнице с помощью маски спасаемого вывели 4 жильцов.

По предварительным данным, пожар вспыхнул из-за неосторожного обращения с огнем.



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