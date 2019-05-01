Из ресторана «Пражский клуб» в Казани из-за задымления пришлось эвакуировать 15 посетителей

(Казань, 1 мая, «Татар-информ»). Из ресторана «Пражский клуб» в Казани из-за задымления в вентиляционной трубе пришлось эвакуировать 15 посетителей. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Сегодня в 18.48 на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение, что с крыши ресторана "Пражский клуб" идет дым», – уточнили в пресс-службе МЧС РТ.

Меньше чем через 10 минут у ресторана были пожарные ПСЧ №3. Огнеборцы выяснили, что происходило горение жира в вентиляционной трубе. Еще до прибытия пожарных администрация заведения вывела на улицу 15 посетителей.

В результате происшествия никто не пострадал. Причины пожара устанавливаются.

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