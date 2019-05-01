На открытии сезона челнинский парк презентовал новый аттракцион и электронные билеты

(Набережные Челны, 1 мая, «Татар-информ»). На открытии сезона парк культуры и отдыха Набережных Челнов презентовал новый аттракцион и электронные билеты, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на руководителя парка Рима Сафиуллина.

Экстремальный аттракцион «Биоробот» обосновался на месте снесенного ранее колеса обозрения в парке Победы. Он стал девятой по счету «адреналиновой» каруселью в нем. Аттракцион ориентирован на детей старшего возраста и взрослых.

Директор парка отметил, что цены на развлечения остались на уровне прошлого года. Они варьируются в диапазоне от 20 до 120 рублей. Посетители могут приобрести в парке электронную карту, пополнять которую можно с помощью терминала, и расплачиваться ею. При этом смарт-карта не имеет ограничений по сроку действия. Деньгами, которые на ней находятся, можно воспользоваться и в следующем году.

Парк аттракционов в Новом городе будет работать ежедневно с 10 до 22 часов, в поселке ГЭС – с 10 до 21 часов.

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